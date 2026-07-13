Villasimius, disabile denuncia: “Gli ambulanti occupano la passerella della spiaggia, nessuno è intervenuto”

Una giornata al mare trasformata in un’esperienza di disagio. È quanto segnala Roberto C., che denuncia quanto accaduto nella spiaggia di Campulongu, a Villasimius, dove la presenza di due venditori ambulanti avrebbe reso difficoltoso l’accesso all’area della passerella riservata anche alle persone con disabilità.

Secondo il suo racconto, i due ambulanti occupavano con la loro merce lo spazio adiacente alla passerella, creando un ostacolo per chi, come lui, necessita di un accesso agevolato alla spiaggia.

«Mi sono recato alla spiaggia di Campulongu e ho trovato due ragazzi ambulanti che occupavano tutto il lato della passerella con la loro merce. A mio avviso sembravano privi di autorizzazione, ma su questo spetterà agli organi competenti effettuare le verifiche», racconta.

Roberto riferisce di aver chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, senza però ottenere un riscontro immediato. «Ho chiamato la Polizia Locale e mi è stato risposto che non avevano personale da poter mandare. La Capitaneria mi ha detto che non poteva intervenire perché la competenza era della Polizia Locale. Ho quindi contattato i Carabinieri, che mi hanno assicurato l’invio di una pattuglia, ma nessuno è arrivato».

Il cittadino sottolinea come il problema riguardi soprattutto le persone con disabilità. «Da quanto ho capito i due ragazzi sono sempre lì. Trovo assurdo che venga consentita una situazione del genere, perché noi disabili abbiamo necessità di utilizzare gli spazi vicini alla passerella per accedere alla spiaggia in sicurezza».

Roberto uspica che il caso possa essere verificato dagli enti competenti e che venga trovata una soluzione per garantire il libero accesso alla passerella e il rispetto delle esigenze delle persone con disabilità.