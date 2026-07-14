Il susseguirsi dei focolai induce a pensare che qualcuno voglia intaccare il polmone verde del territorio, tanto caro ai cittadini. La sindaca Fadda: “Se qualcuno ha visto movimenti sospetti o può fornire elementi utili, è fondamentale segnalarli immediatamente alle forze dell’ordine”.

Due notti fa e anche ieri le squadre del pronto intervento hanno lavorato senza sosta per spegnere le fiamme che hanno minacciato la pineta. Un fatto che non sembrerebbe assolutamente casuale e che richiama maggiore attenzione da parte di tutti per proteggere il patrimonio verde. La sindaca Francesca Fadda, in prima linea, spiega la situazione e chiede la collaborazione di tutti: “Da ore assistiamo a un susseguirsi di incendi che stanno interessando i terreni intorno alla nostra pineta. Un fatto che non può lasciarci indifferenti e che impone la massima attenzione.

La pineta è un patrimonio di tutti: rappresenta il nostro territorio, la nostra storia, il nostro ambiente. Difenderla significa difendere Maracalagonis.

Un sentito ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, alla Compagnia Barracellare, alla Protezione Civile Vab e a tutti coloro che stanno lavorando senza sosta per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, al geometra Etzi e ai dipendenti comunali con cittadini che con idranti del cantiere hanno evitato il peggio.

Confido che le autorità competenti facciano piena luce su quanto sta accadendo.

La nostra comunità non si farà intimidire. Continueremo a proteggere e valorizzare il nostro patrimonio naturale con determinazione, perché appartiene a tutti noi e alle future generazioni”.