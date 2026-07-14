Hanno ballato ma si sono soprattutto divertite le ballerine che hanno catturato pubblico e giuria con le performance ideate e provate per mesi. Tra loro anche un gruppo di donne, le Latin Queens, legate da un sogno: la passione per la danza. E il debutto è stato eccellente: “Per due minuti il palco si è trasformato in magia dove note e movimenti hanno parlato la stessa lingua” racconta Roberta, una componente del gruppo. Sotto la guida di Luca Concas, Cristina, Ivana, Roberta, Poppi, Lalla hanno ottenuto: 2° posto piccolo gruppo over 31 c latin style sincronizzato, 1° posto piccolo gruppo over 31 c latin style coreografico, 1° posto piccolo gruppo over 31 c freestyle show/ latin style show.

La scuola di ballo: “Si conclude così il nostro primo anno sportivo, un anno fatto di sacrifici, emozioni, sorrisi, crescita e tanti traguardi raggiunti insieme.

Per la prima volta abbiamo calcato il palcoscenico di un Campionato Italiano FIDESM, portando in gara bambine, ragazze e un meraviglioso gruppo di signore che, con coraggio e determinazione, hanno deciso di mettersi in gioco.

Non abbiamo portato a casa soltanto coppe, medaglie e ottimi piazzamenti. Abbiamo portato a casa qualcosa di ancora più prezioso: esperienza, consapevolezza, unione e la certezza che stiamo costruendo qualcosa di speciale.

Ogni coreografia raccontava una storia. Ogni ingresso in pista rappresentava mesi di lavoro. Ogni applauso era il riconoscimento del vostro impegno.

Sono immensamente orgoglioso di tutte voi, perché siete state le prime atlete a rappresentare Equilibrio Perfetto in un’intera stagione agonistica. Avete indossato questi colori con rispetto, eleganza e passione, rendendo il nostro nome motivo di orgoglio ovunque siamo stati.

Questo è solo l’inizio di un viaggio che sono certo ci regalerà ancora tantissime soddisfazioni”.