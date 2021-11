Cagliari, le fogne invadono i campi della Multisport: “Ogni volta che piove la stessa storia, danni e spese”

Al posto delle racchette si potrebbero utilizzare cuffiette e costumi, passando dal tennis al nuoto. Sì, perchè dopo l’ultima alluvione che ha colpito anche Cagliari, i campi dell’Asd Multisport di via S’Arrulloni, al quartiere del Sole, sono invasi dall’acqua: “Di fogna”, precisa, arrabbiato, Francesco Ferrero, patron dell’associazione dilettantistica: “Tutti i campi da tennis sono sott’acqua, ci sono danni anche nei campi da padel”. Impossibile svolgere lezioni e gare sino a chissà quando. Pian piano l’acqua, puzzolente, sta defluendo, ma servirà tempo. E operai: “Ogni volta è così, alla fine siamo costretti a dover pagare tutti i danni, ingenti, di tasca nostra. I costi non sono certo bassi”, argomenta Ferrero. “E non è vero, almeno qui, che siano state ripulite le caditoie. Questo è il risultato delle fogne ostruite, in caso contrario i liquami non avrebbero mai raggiunto i nostri campi sportivi”.

“Questi sono i risultati. Subiamo ogni volta ingenti danni che nessuno ci ripaga: quella del campo è acqua di fogna”.