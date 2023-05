Certamen Karalitanum 2023: i vincitori della IV edizione della gara di Latino

Si è svolta ieri presso il Liceo Pacinotti la premiazione della IV edizione del Certamen Karalitanum, competizione regionale di Lingua e Cultura Latina aperta ai Licei Scientifici della Sardegna, col Patrocinio della Regione Sardegna, del Comune di Cagliari e di Selargius e dell’Associazione Italiana di Cultura Classica. Alla gara, che si è svolta il 3 maggio 2023, hanno partecipato ragazzi dei licei di Cagliari, Selargius, Capoterra, Oristano, Siniscola, Sorgono.

Erano presenti i membri della Giuria (Anna Flore Presidente della Giuria, Cesare Bogazzi dell’IIS Gramsci-Amaldi di Carbonia, Andrea Cadau del Liceo Eleonora d’Arborea di Cagliari, Paola Licheri del Convitto) e le Dirigenti dei Licei Organizzatori, dottoressa Paola Cossu del Liceo Pitagora di Selargius e dottoressa Valentina Savona del Liceo Pacinotti, che ha sottolineato l’importante valenza formativa del latino anche in un curriculum di studi scientifici.

Veri protagonisti della serata tutti i ragazzi intervenuti ed in particolare i vincitori delle tre categorie di gara. Per la categoria Juniores il primo premio è andato a Emma Gessa del Liceo Pacinotti, il secondo a Sebastiano Murgia del Liceo Euclide, il terzo ad Alberto Serra del Liceo Pacinotti. Per la categoria Seniores si sono classificati primo Alessandro Casti del Liceo Pacinotti, seconda Sofia Rabatti del Liceo Euclide, terza Annarita Pili del Liceo Pacinotti. Due i premi assegnati per la categoria Civiltà: il primo premio a Atzeni Angelica del Liceo Pacinotti, il secondo a Eleonora Manca del Liceo Euclide.