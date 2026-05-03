Tragedia nella questa mattina all’alba a Roma. Un ragazzo di 35 anni si era fermato per soccorrere i passeggeri a bordo di una vettura sul Grande Raccordo Anulare vittime di un incidente non grave. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, il giovane aveva accostato insieme ad un altro automobilista vedendo il veicolo in difficoltà.

Purtroppo, il 35enne è stato poi travolto da un’auto. Inutili i soccorsi, è morto sul colpo. Altre tre persone risultano ferite ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Un gesto di altruismo costato carissimo ad un ragazzo che voleva solo aiutare il prossimo.