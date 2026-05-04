Nuova svolta sull’inchiesta che riguarda il delitto di Chiara Poggi. Come riporta il Tg1 sulle sue pagine social, sono stati convocati in procura il fratello della vittima, Marco, e le cugine, le gemelle Paola e Stefania Cappa. Gli interrogatori si svolgeranno molto probabilmente domani a Pavia o Milano per quanto riguarda le Cappa e a Mestre giorno 6 maggio per Marco Poggi. In entrambi i casi, i convocati saranno ascoltati come persone informate sui fatti.

Fissato per giorno 6 a Pavia l’interrogatorio per Andrea Sempio, al momento unico indagato nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto.

Stando a quanto scritto negli atti dalla Procura pavese, il capo d’imputazione per il 38enne è cambiato in omicidio volontario e avrebbe agito da solo e non in concorso. Il movente, stando sempre a quanto riportato dalla Procura, risiede in un approccio sessuale rifiutato. Ipotesi ritenuta “assurda” sia che dai legali che dallo stesso Sempio, dato che non c’era alcun rapporto con la vittima.