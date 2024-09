Caos sulla Ss 131 a San Sperate, un incidente stradale paralizza il traffico

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Caos Ss 131, un incidente stradale paralizza la corsa di centinaia di automobilisti diretti a Cagliari: code e rallentamenti da circa un’ora, le dinamiche del sinistro e le conseguenze per le persone coinvolte non sono ancora note, ma quel che è certo è l’arteria principale bloccata, ancora una volta. Si viaggia a rilento, “tanto per cambiare”, commenta chi è bloccato nel traffico. Una situazione che si presenta molto spesso, tra incidenti e lavori in corso, deviazioni e macchine incolonnate vanno di pari passo. E questa settimana è iniziata così, ancora una volta, creando disagi per i tanti viaggiatori che si dirigono verso il capoluogo sardo.