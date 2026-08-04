Questa mattina, nel Comune di Loiri Porto San Paolo, a Cala Finanza, sottoposta a molteplici vincoli paesaggistici e ambientali, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Tempio Pausania, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari ha proceduto a sottoporre a sequestro preventivo l’immobile Villa Joy, destinato ad un uso non conforme agli strumenti urbanistici vigenti, unitamente a diverse piste realizzate abusivamente, nonché a numerosi moduli prefabbricati funzionali alla struttura principale, annessi con modalità non conformi alla qualificazione urbanistica dell’area e alla relativa normativa di settore.

È stata sequestrata, inoltre, un’area che presenta evidenti emergenze di natura storico-archeologica, che sarà oggetto di più approfondite indagini da parte dei funzionari archeologi della Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro.

È, inoltre, al vaglio degli inquirenti la posizione di svariati soggetti per plurime violazioni del testo unico in materia edilizia e del codice dei beni culturali e del paesaggio.