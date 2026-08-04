È starò ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Cavallari, 84 anni, era in barca con la moglie lo scorso 27 giugno quando si è tuffato nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, senza più riemergere.

Da allora le ricerche sono proseguite senza non poche difficoltà a causa dei fondali poco limpide del lago e sono stati utilizzati tutti gli strumenti utili per ritrovare Cavallari. Oggi, dopo più di un mese di angoscia, la triste notizia.

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