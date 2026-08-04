Confermata l’emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani, mercoledì 5 agosto, il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore. Nel capoluogo le temperature percepite resteranno sempre molto alte.

Per ridurre i rischi per la salute della popolazione, il Centro Operativo Comunale (COC) ha disposto anche per domani, mercoledì 5 agosto, la chiusura dell’intera giornata del Parco di Tuvixeddu. E qualora sia prevista l’ordinaria apertura al pubblico, i cimiteri di San Michele, Pirri e il cimitero monumentale di Bonaria, resteranno comunque chiusi nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.

Resta alta l’attenzione dei servizi sanitari e sociali. È operativo 24 ore su 24 il Pronto Intervento Sociale al numero 345.6865769. Inoltre, continua il servizio dello Sportello di Ascolto telefonico, attivato in collaborazione con la Croce Rossa, per segnalazioni e richieste di intervento a favore soprattutto di anziani e persone fragili. Il numero da contattare è lo 070.0933671, attivo ogni giorno, festivi compresi, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

Per offrire sollievo durante le giornate più calde, la Giunta comunale ha istituito i rifugi climatici, spazi pubblici più freschi e confortevoli grazie alla presenza di verde, ombra e fontanelle. Ne fanno parte i principali parchi cittadini, tra cui San Michele, Monte Urpinu, Terramaini, Musica, Giovanni Paolo II, Ex Vetreria, Giardini Pubblici, Giardino Sotto le mura, Orto Dei Cappuccini e Bonaria.

L’Amministrazione comunale ricorda, inoltre, che l’ordinanza n. 3 del 17 giugno 2026, firmata dalla presidente della Regione, ha introdotto specifiche misure di tutela per le lavoratrici e i lavoratori impegnati all’aperto nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e dell’impiantistica, particolarmente esposti agli effetti delle alte temperature.