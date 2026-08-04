Cultura nel piatto

Insalata di polpo con patate alla sarda

L’insalata di polpo con patate è uno dei grandi classici della cucina marinara italiana. In Sardegna viene preparata con polpo appena lessato, patate, prezzemolo fresco, aglio e un ottimo olio extravergine d’oliva. In alcune zone dell’isola si aggiungono anche sedano, succo di limone o qualche cappero, ma la versione più tradizionale punta sulla qualità degli ingredienti e sulla semplicità.

Valori nutrizionali (1 porzione)

365 kcal

Proteine: 33,8 g

Carboidrati: 24,2 g

Grassi: 13,4 g

Ingredienti (1 porzione)

Polpo fresco 180 g

Patate 150 g

Olio extravergine d’oliva 10 g

Prezzemolo fresco q.b.

1 spicchio d’aglio

Succo di limone q.b. (facoltativo)

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Lessare il polpo fino a renderlo tenero, lasciandolo intiepidire nella sua acqua per mantenerlo morbido. Lessare separatamente le patate con la buccia, quindi pelarle e tagliarle a cubetti. Unire polpo e patate in una ciotola, aggiungere il prezzemolo tritato, l’aglio finemente sminuzzato (o intero da eliminare prima di servire), condire con olio extravergine d’oliva, sale, pepe e, se gradito, qualche goccia di limone. Lasciare riposare almeno 30 minuti prima di servire.

Storia

Il polpo è protagonista della cucina costiera sarda fin dall’antichità. Nei borghi di pescatori come Carloforte, Alghero, Bosa, Cagliari e Santa Teresa Gallura veniva cotto nei grandi paioli appena rientrati dalla pesca e consumato con patate, alimento introdotto nell’isola tra il XVIII e il XIX secolo. Da allora questa preparazione è diventata uno dei piatti simbolo dell’estate sarda, presente sia nelle trattorie sul mare sia nelle tavole di famiglia.

Curiosità

I pescatori sardi sostenevano che il polpo dovesse essere “spaventato” immergendolo più volte nell’acqua bollente prima della cottura definitiva: un piccolo rito tramandato dalla tradizione, nato per favorire l’arricciatura dei tentacoli e ottenere una consistenza più tenera e un aspetto più invitante.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma