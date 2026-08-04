Nel corso della serata di ieri, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno tratto in arresto un 21enne disoccupato del posto, celibe e incensurato, ritenuto responsabile del reato di fuga pericolosa all’alt.

L’episodio si è verificato lungo la Strada Statale 195-bis, dove i militari, impegnati in un controllo alla circolazione, hanno intimato l’alt ad uno scooter condotto dal giovane. Quest’ultimo, anziché arrestare la marcia, si è dato celermente alla fuga a velocità sostenuta verso il centro abitato di Pula, riuscendo in un primo momento a far perdere le proprie tracce.

Le immediate ricerche avviate dalla pattuglia hanno consentito di rintracciare il centauro poco dopo presso la propria abitazione. Sottoposto agli accertamenti, il giovane è risultato positivo al test etilometrico con un valore di poco superiore al limite penale. I successivi approfondimenti hanno inoltre permesso di appurare che stesse viaggiando privo della patente di guida, in quanto mai conseguita, e come il veicolo fosse totalmente sprovvisto di copertura assicurativa.