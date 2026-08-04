L’operazione è il frutto della profonda conoscenza del territorio e del costante presidio svolto dai militari dell’Arma. L’attività investigativa ha preso avvio a seguito del raccordo e dell’analisi di varie notizie informali e “voci di paese” raccolte nei giorni scorsi, che segnalavano la possibilità che il giovane fosse dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla base di questi elementi, i carabinieri hanno avviato una serie di indagini tradizionali, caratterizzate da discreti servizi di osservazione, controllo e appostamento, che hanno permesso di ricostruire i movimenti del sospettato e confermare le ipotesi sulla presenza di un’attività illecita.

Ritenuti maturi i riscontri acquisiti, i militari sono intervenuti sottoponendo il venticinquenne a perquisizione personale e domiciliare. Nel corso delle operazioni, è stato trovato in possesso di 16 grammi di cocaina, 49 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi, oltre alla somma di 290 euro in contanti, ritenuta verosimile provento dello spaccio.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro, in attesa di essere analizzato dai laboratori specializzati del Reparto Investigazioni Scientifiche.

L’arrestato è stato poi accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.