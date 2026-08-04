Sembrerebbero ingombranti in attesa di essere ritirati ma quei bustoni gialli dopo la lunga fila di vetri e ferri non hanno convinto un cittadino che, incuriosito, non ha potuto non osservare che sono posizionati proprio innanzi al palazzo della Municipalità.

Se così fosse davvero, sarebbe un paradosso: nessun rispetto, insomma, nemmeno per gli edifici pubblici.

La situazione in città è critica, spazzatura ovunque a causa di chi scambia ogni angolo per ecocentro. Gli operatori ecologici sono sempre in azione ma poco possono fare per contrastare il triste fenomeno a discapito di tutti i cittadini onesti e virtuosi che smaltiscono l’immondizia regolarmente.