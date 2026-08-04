Sulla strada statale 196 Dir “di Villacidro”, Anas ha completato gli interventi di riqualificazione del ponte ‘Flumini Mannu’, situato all’altezza del km 12, a Samassi.

L’intervento, del valore di oltre 3 milioni di euro, ha consentito di ripristinare la piena funzionalità statica del ponte, migliorandone la durabilità, la sicurezza e la funzionalità attraverso il rifacimento dei marciapiedi e dei sistemi di protezione; è stato eseguito anche il risanamento e il rinforzo delle strutture, la sostituzione dei giunti, la realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento delle acque e il rifacimento dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione.

Il ponte ha una lunghezza di 120 metri ed è costituito da quattro campate.

Il completamento dei lavori garantisce la piena funzionalità, anche pedonale, del collegamento tra le due parti dell’abitato di Samassi.