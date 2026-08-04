Nella notte fra il 30 e il 31 luglio scorso, la Squadra Mobile di Sassari ha proceduto all’arresto di un cittadino turco ricercato per reati in materia di stupefacenti. L’uomo, ricercato a livello internazionale dall’Interpol, è stato rintracciato in una struttura ricettiva della provincia dove si trovava insieme alla moglie per trascorrere un periodo di vacanza.

Come da prassi in questi casi, il destinatario del provvedimento di cattura è stato sottoposto ad arresto provvisorio e condotto presso la Casa Circondariale di Sassari – Bancali a disposizione della sede distaccata della Corte d’Appello di Sassari, competente per il caso, in attesa del completamento dell’iter formale per l’estradizione verso il Paese d’origine.