Caos e tensione al Carrefour di San Sperate: commercianti esasperati, cresce la preoccupazione.Due giovani ospiti del CPA di Monastir avrebbero provocato disordini intorno alle 19:30 di ieri. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e ambulanze. Gli esercenti denunciano una situazione sempre più difficile e temono per il futuro delle attività commerciali.Ancora momenti di tensione al centro commerciale Carrefour di San Sperate. Intorno alle 19:30 di ieri, due giovani cittadini algerini, ospiti del Centro di prima accoglienza (CPA) di Monastir, avrebbero creato disordini all’interno della struttura, alimentando preoccupazione tra commercianti e clienti.Una situazione che, secondo quanto riferito dai titolari delle attività commerciali, non sarebbe un episodio isolato. Gli esercenti lamentano frequenti litigi, comportamenti molesti e danneggiamenti. In alcuni casi, riferiscono, si sarebbero verificati anche furti di bottiglie dagli scaffali del market. I giovani coinvolti, secondo le testimonianze raccolte, sarebbero stati in stato di ebbrezza.

L’episodio di ieri ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e delle ambulanze, facendo crescere ulteriormente la tensione in un contesto che i commercianti descrivono ormai come difficilmente sostenibile.

A pagare il prezzo di questa situazione sono soprattutto le attività commerciali. Tra episodi di disordine e un clima di crescente insicurezza, il centro rischia di diventare sempre più isolato, con ripercussioni sulla frequentazione della struttura e, di conseguenza, sugli affari degli operatori.

Tra gli esercenti prevalgono esasperazione e senso di impotenza. La richiesta è quella di maggiori controlli, interventi tempestivi e soluzioni concrete per garantire sicurezza e tranquillità a chi lavora e frequenta il centro commerciale.

La preoccupazione si estende anche oltre i confini di San Sperate. Il tema della gestione delle presenze al CPA di Monastir e delle ricadute sul territorio torna al centro del dibattito, coinvolgendo non soltanto Monastir e i comuni limitrofi, ma l’intera area metropolitana di Cagliari.

Per i commercianti non è più soltanto una questione di singoli episodi: è la necessità di poter lavorare serenamente, senza il timore che ogni giornata possa trasformarsi nell’ennesima emergenza.