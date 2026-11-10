Da diversi giorni, soprattutto nelle ore notturne, in diverse zone di Assemini si avvertono forti e persistenti odori di bruciato, spesso riconducibili a materiali plastici.

“Una situazione che ci sta esasperando e che non possiamo assolutamente sottovalutare”.

Residenti in rivolta anche in città, il fenomeno, purtroppo, è molto diffuso anche in altri territori dell’hinterland cagliaritano.

“Ho ricevuto numerose segnalazioni e ho avuto modo di percepire personalmente questi odori durante i miei spostamenti sul territorio” spiega il primo cittadino Mario Puddu.

“Per questo motivo, confortato dalla nostra Polizia Locale, oggi ho presentato una denuncia formale alla Polizia Giudiziaria, che sarà trasmessa alla Procura della Repubblica di Cagliari, chiedendo che vengano effeuttuati tutti gli accertamenti necessari per individuare l’origine di questi fenomeni ed eventuali responsabilità.

Non possiamo accettare che i cittadini siano costretti a convivere, soprattutto durante la notte, con odori così forti e sgradevoli, senza sapere da cosa provengano e quali possano essere le conseguenze”.

Il sindaco promette che continuerà “a seguire personalmente questa vicenda, sollecitando ogni intervento necessario per fare chiarezza e porre fine a questa situazione”.