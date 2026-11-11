Operatori sanitari insultati al pronto soccorso: “È stato augurato il cancro ai miei familiari solo perché ho spiegato la differenza dei codici del triage”. Situazione sempre più incandescente negli ospedali sardi, una infermiera racconta le aggressioni verbali subite.

Lo sfogo è stato affidato ai social: “Dite tanto quando venite trattati male in pronto soccorso, però quando siete voi a fare altrettanto? Ah no, in questo caso pensate di essere scusati perché, d’altronde, avere un familiare oncologico vi dà questo diritto. Il diritto di augurare un cancro ai miei familiari o che mia madre abbia un cancro terminale.questo non vi rende migliori e nemmeno scusati. Ma tanto so già il pensiero popolare. Chissà tu cosa gli hai detto. Le ho solo spiegato la definizione da libro nella differenza dei codici triage. Questa è la mia colpa. Stupida io che provo pure a fare capire certe cose. Grazie signora. Purtroppo la vita non è stata simpatica e lo so benissimo cosa significa senza che me lo auguri lei”.

Tempi di attesa infiniti fanno insorgere malati e parenti che, molto spesso, devono attendere anche 10 ore prima di essere visitati. Medici e infermieri, ridotti ai minimi termini, con una mole di lavoro incessante, sono molte volte vittime della frustrazione dei cittadini. Un sistema che non regge, insomma, e che genera anche questi tristi episodi da condannare.

A rafforzare il clima teso è una guardia giurata che spiega: “Molte persone si sentono autorizzate a trattarci in questo modo anche a noi( Guardie Giurate)perché nessuno fa veramente applicare le sanzioni che ci sono, perché loro accompagnano una persona che sta male e, magari, non credono che ci siano persone che abbiano precedenza in quanto in pericolo di vita. Una distorsione alla caviglia della fidanzata è sicuramente più importante di un infarto in atto.

Se si andasse al Pronto Soccorso solo per le vere urgenze i tempi si accorcerebbero decisamente ed il servizio ne gioverebbe notevolmente. Ormai si va in PS anche per un’unghia incarnita”.