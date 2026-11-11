Dolianova, rubati 400 chili di olive dagli alberi: terreno saccheggiato, 32 piante spogliate dei loro frutti e tra i cittadini che hanno subito furti spunta uno al quale è stato portato via anche l’albero.

Una passione tramandata dalla famiglia quella di seguire il terreno dove dominano gli imponenti ulivi. Pronti per la stagione della raccolta, i proprietari hanno però trovato un’amara sorpresa: tutto sparito, piante “devastate” e la rabbia per quanto accaduto incalza.

“Mi hanno rubato tutte le olive di 32 piante, minimo 400 kg di olive.

Non so come abbiano trovato il tempo, sicuramente sono persone che durante la settimana hanno il tempo di farlo.

Sono troppo arrabbiata e pure delusa, se si ha bisogno basta chiedere, ma non rubare così le cose altrui”. spiega M.O. “Ora starò più in guardia, il terreno era di mia mamma, ora è mio e a costo di dormire lì, non permetterò più a nessuno di rubare a casa mia”.