Sarebbero circa 8 mila gli esemplari che si aggirano in branco nelle campagne della Provincia. Per ridurre i disagi e i gravi danni, la vicepresidente Maura Boi annuncia: “Interventi tempestivi nei centri abitati e sui fondi agricoli danneggiati. Operatori qualificati (iscritti all’Albo) per catture e abbattimenti controllati.

Sorveglianza veterinaria costante per tutelare la salute pubblica e le aree protette.

Sicurezza sulle strade, tutela delle aziende agricole e rispetto per la natura”.

Interventi mirati per mettere al sicuro le colture divorate dagli ungulati e ridurre il rischio di incidenti stradali.