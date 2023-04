Caos a Cagliari, ingorgo in piazza d’Armi: semafori lampeggianti e traffico in tilt

Inferno in piazza d’Armi. Traffico nel caos stamattina nello slargo tra viale Buoncammino, viale Merello e via Is Mirrionis. La zona risentiva delle ripercussioni legate al traffico in via Roma che ha sconvolto la viabilità cittadina con la chiusura delle corsie lato portici. E oggi gli operai stanno sistemando la nuova segnaletica della mobilità in vista dell’apertura del cantiere per i lavori della rotatoria di piazza d’Armi. Disperati gli automobilisti: “I semafori sono tutti lampeggianti e ci sono 4 vigili a dirigere il traffico: un bolgia totale. Non si può nemmeno girare”. “Qui non funzionano i semafori, c’è il delirio totale è tutto bloccato. Non riescono a venirne a capo. Non so cosa succederà all’ora di pranzo”.