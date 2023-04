Quartu, i ladri si pentono dopo 3 giorni: “Hanno restituito il quadro della Via Crucis”

È stato riportato il quadro della Via Crucis rubato venerdì scorso a Quartu Sant’Elena. I ladri si sono pentiti e, pressati anche dagli articoli di giornale, oltre allo sdegno di centinaia di fedeli, hanno restituito il maltolto. Il dipinto è ricomparso ieri sera accanto all’ingresso della chiesa del Sacro Cuore, durante le prove del coro. È stata una corista ad avvisare subito don Antonello Piras, fuori sede in questi giorni molto caldi, tra funerale ed eventi legati alla settimana di Pasqua: “Sì, hanno riportato il quadro”, conferma il religioso a Casteddu Online. “E posso comprendere lo sdegno dei fedeli per quanto accaduto, anche se sono rimasto stupito che ne abbia parlato addirittura il giornale”. Il clamore mediatico legato a un furto di un’opera senza nessun valore economico ma con un grosso valore religioso, però, non poteva passare sottotraccia.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene: “Posso pensare”, ipotizza il parroco del Sacro Cuore, “che si sia trattato di una bravata di qualche giovane”.