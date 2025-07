Nuova vita per viale Merello. Presentato il progetto da 10 milioni di euro che trasformerà uno dei viali più degradati di Cagliari in un asse verde, moderno e sicuro. Via libera a pavimentazioni rifatte, parcheggi inerbiti, potenziamento dell’illuminazione pubblica, attraversamenti rialzati e nuove fermate del bus. I lavori partiranno tra l’autunno e l’inverno del 2026. “Gli interventi sono complessivi, perché riguardano l’intero viale fino a piazza dell’Annunziata, con il rifacimento dei sottoservizi e di tutte le pavimentazioni, sia stradali che dei marciapiedi, oggi in condizioni pericolose e indecorose”, ha spiegato il sindaco Massimo Zedda, presentando il progetto di riqualificazione di viale Merello. “Non ci sarà alcun intervento sulle alberature: tutti gli alberi presenti verranno mantenuti. Tra le alberature abbiamo ricavato degli stalli di sosta, per non privare la zona – già in sofferenza – dei parcheggi. A questo si aggiungono altri interventi, come l’apertura e la tariffa agevolata del parcheggio di via Cesare Battisti, e la prossima apertura di quello in via De Magistris. È inoltre prevista la realizzazione di una nuova rotatoria in piazza d’Armi, per migliorare la viabilità e rendere più fluido il traffico in uno snodo oggi congestionato”. Attualmente, in tutto viale Merello sono presenti un centinaio di parcheggi. Il nuovo progetto prevede di mantenerli, ma con soluzioni più integrate nel contesto urbano: parcheggi inerbiti tra le alberature, nuove aree verdi e fioriture, riqualificazione del verde che interesserà anche le zone limitrofe, come piazza d’Armi e l’orto dei Cappuccini. I lavori partiranno tra l’autunno e l’inverno del 2026, con una durata prevista di 24 mesi, salvo eventuali criticità legate ad alcune cavità sotterranee. Il costo totale dell’intervento è di 10 milioni di euro, finanziato attraverso i fondi PON Metro. Nel dettaglio, il progetto prevede: carreggiata a due corsie, otto attraversamenti pedonali, cinque intersezioni rialzate, 6.400 mq di aree pedonali con superfici drenanti, sei fermate TPL e una fermata ‘Zeus’ per la ricarica elettrica. “Le condizioni di viale Merello sono tra le peggiori della città – ha concluso Zedda. Si tratta di un intervento atteso da tempo”. Da una strada oggi usurata e poco sicura, nascerà un viale moderno, più verde, accessibile e vivibile. Un asse strategico che cambierà volto grazie a una riqualificazione profonda, pensata non solo per migliorare la viabilità e la sicurezza, ma anche per restituire dignità e qualità urbana a uno dei tratti più centrali e trafficati di Cagliari.