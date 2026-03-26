GIOCOMIX 2026 TORNA A CAGLIARI: DUE GIORNI DI PURA CULTURA POP, GIOCO E SPETTACOLO
- Dopo il sold out della scorsa edizione, Giocomix torna il 28 e 29 marzo 2026 alla Fiera Internazionale della Sardegna con un’edizione ancora più grande, ricca e spettacolare. Il più importante festival del fumetto e del gioco in Sardegna è pronto a trasformare Cagliari con un’ondata di creatività, intrattenimento e cultura.
Oltre 100 espositori, centinaia di postazioni di gioco e un programma no-stop dalle 10:00 alle 20:00: Giocomix 2026 è il punto di incontro per appassionati di fumetti, videogiochi, giochi da tavolo, letteratura di genere, cosplay, K-pop e cultura pop contemporanea.
Tra i momenti clou:
• Grandi ospiti come Massimo Polidoro, Sabaku no Maiku ed Emanuela Pacotto che si rivolgeranno al pubblico sul main stage dell’evento
- Fumetto sempre protagonista con la presenza di editori e tantissimi autori pronti a firmare le copie delle loro opere e ad incontrare i loro fan.
- Mostre esclusive, tra cui l’omaggio ai 40 anni di The Legend of Zelda e le opere di artisti sardi di rilievo internazionale Massimo Dall’Oglio, pubblicato da Kodansha, e Daniele Serra, vincitore del British Fantasy Award come miglior illustratore.
- Area gaming potenziata con retrogaming, XR, indie games e tornei dei più famosi videogiochi.
- Cosplay il momento più atteso e colorato del festival con tantissimi spazi dedicati ai contest, raduni tematici e incontri con le migliaia di cosplayer presenti in fiera!
- K-pop Dance Contest, tra i più grandi della Sardegna.
- Artist Alley e incontri con autori, illustratori e game designer
- Occhio di riguardo per le scuole e le nuove generazioni: il festival promuove infatti attività educative e creative pensate per avvicinare studenti e giovani al valore culturale del gioco, dell’arte e della narrazione visiva.
Organizzato dall’Associazione Culturale Mondi Sospesi, Giocomix si conferma un evento di riferimento capace di unire generazioni diverse attraverso il linguaggio universale del gioco e della creatività.
BIGLIETTI
- Giornaliero: 13€
- Abbonamento 2 giorni: 24€
- Gratis 0-8 anni e disabili
- (foto di Tiziano Atzori – immagine della locandina disegnata da Martina Mura.)
- Link: www.giocomix.it – @giocomix_festival – https://www.facebook.com/
giocomix