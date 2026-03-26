Oltre 100 espositori, centinaia di postazioni di gioco e un programma no-stop dalle 10:00 alle 20:00: Giocomix 2026 è il punto di incontro per appassionati di fumetti, videogiochi, giochi da tavolo, letteratura di genere, cosplay, K-pop e cultura pop contemporanea.



Tra i momenti clou:

• Grandi ospiti come Massimo Polidoro, Sabaku no Maiku ed Emanuela Pacotto che si rivolgeranno al pubblico sul main stage dell’evento