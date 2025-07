Cagliari, addio a Piergiorgio Boi: è lui il 59enne trovato senza vita in casa questa mattina: era morto da tre giorni.

Sono stati i vicini di casa ad allertare le forze dell’ordine perché non avevano più notizie dell’uomo. L’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco in via Monte Acuto ha svelato il terribile retroscena trovando il corpo senza vita di Boi all’interno della propria abitazione.

I soccorritori, intervenuti su richiesta del vicino di casa, hanno forzato l’ingresso dell’appartamento, dove hanno trovato il corpo ormai privo di vita. Viveva da solo, i primi accertamenti medico-legali effettuati sul posto hanno permesso di appurare che il decesso, avvenuto presumibilmente circa tre giorni fa, è stato causato da una crisi cardio-vascolare. Non sono stati rilevati segni di effrazione né elementi che facciano sospettare interventi di terzi.

Informata l’Autorità Giudiziaria, il Pubblico Ministero di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari per la sepoltura.

Domani mattina si svolgerà il funerale presso la cappella del cimitero di San Michele.