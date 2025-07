Una tragedia assurda quella avvenuta nel pomeriggio di ieri a Busche, frazione di Cesiomaggiore, in provincia di Belluno. Gaia de Gol, 15 anni, era andata con due amiche sulla spiaggetta del fiume Piave, quando, per scattare un selfie si sono arrampicate sul pilone di un vecchio ponte che sovrasta il fiume, attaccato a una parete di roccia.

Poi, il dramma. Un masso si è improvvisamente staccato, schiacciando la 15enne. Illesa una delle ragazze, mentre l’altra ha riportato diverse fratture. Nulla da fare invece per la giovanissima Gaia, per la quale i tempestivi soccorso giunti sul posto non sono serviti a salvarle la vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica della tragedia e raccogliendo testimonianze utili al fine di capire cosa sia accaduto in quei drammatici momenti.

Foto del nostro partner QN