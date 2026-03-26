La passione per il volo l’ha sempre coltivata con grande dedizione e amore. Simone Bacchiega, artigiano 51enne di Cremona, è morto ieri nel drammatico schianto con il paracadute a Is Paulis. Bacchiega non era certo alle prime armi, ma aveva all’attivo centinaia di voli. Ma questa volta qualcosa non ha funzionato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tuttora al vaglio dei militari intervenuti sul posto, Simone si sarebbe lanciato da un’altitudine di circa quattromila metri. Durante le fasi finali della discesa, arrivato a ad alcune decine di metri dal suolo, avrebbe effettuato un’improvvisa manovra di virata. Tale movimento avrebbe causato un’anomalia nella traiettoria di volo, facendogli perdere il controllo della vela e facendolo precipitare rovinosamente a terra.

Una tragedia avvenuta poche ore dopo il suo arrivo in Sardegna con due amici, con cui coltivava l’amore per il volo. Altra grande passione di Bacchiega era la boxe, che condivideva anche sui social.

Un uomo pieno di passioni e di voglia di vivere, strappato via improvvisamente agli amici e alla sua famiglia in uno dei momenti che amava di più.