Bollette pazze a Serramanna, per l’acqua anche da oltre mille euro

Da qualche giorno in paese non si parla d’altro: a tener banco come argomento principale sono le ricevute del servizio idrico, ancora sotto la gestione comunale. Chi non ha ricevuto la bolletta presso il proprio domicilio è stato costretto a recarsi presso l’ufficio di via Serra e a dover affrontare ore di fila. Non solo: in coda si sono ritrovati numerosi cittadini ai quali i conti proprio non tornano. Centinaia di euro da versare per l’annualità 2021 e, doverose, le segnalazioni, reclami e delucidazioni sempre presso l’ufficio comunale di via Serra.

Questa sera, durante il consiglio comunale, il consigliere Carlo Pahler preannuncia una interrogazione riguardo a questo punto per far chiarezza sull’accaduto.

Dal canto suo, il sindaco Gabriele Littera, qualche giorno fa, aveva comunicato che “è ragionevole pensare che vi siano alcune bollette che contengano errori involontari così come ci siano dei cittadini che abbiano necessità di delucidazioni di vario tipo”.

Anche per questo motivo è stato attivato uno sportello dedicato alla questione con nuovi orari di apertura, opportunamente rivisti per evitare lunghi tempi di attesa, che prevedono il ricevimento al pubblico dalle 8 alle 12, il lunedì ed il mercoledì. “Sarà anche aumentato il personale a disposizione per le varie pratiche” afferma il primo cittadino.

“Chi volesse ricevere la bolletta via mail potrà farne richiesta contattando il numero dedicato 070/7050286 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. Entro breve indicheremo anche un indirizzo mail a cui fare la richiesta senza necessità di telefonare”.