Nuovo stadio di Cagliari, il bando slitta al 15 settembre: “Nessun allarme, la città resta in corsa per Euro 2032”

Slitta di meno di un mese la pubblicazione della gara per il nuovo impianto di Sant’Elia. Il Comune rassicura: “Solo verifiche tecniche, il cronoprogramma per Euro 2032 non è a rischio”.

Il bando per il nuovo stadio di Cagliari non sarà pubblicato il 20 agosto, come inizialmente previsto. La nuova scadenza è stata fissata al 15 settembre, con uno slittamento di poco meno di un mese necessario per completare le verifiche tecniche sul progetto.

A riportare la notizia è L’Unione Sarda, che oggi fa il punto sull’iter dell’opera destinata a sorgere nell’area di Sant’Elia. Il rinvio è legato a un passaggio tecnico obbligatorio previsto dalla normativa sugli stadi: la verifica e validazione del progetto devono essere completate prima della pubblicazione della gara.

Dal Comune, però, arriva una rassicurazione. L’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta sottolinea che la rimodulazione del cronoprogramma era già stata formalizzata dall’amministrazione in occasione della presentazione, lo scorso 31 luglio, della candidatura di Cagliari a ospitare gli Europei del 2032.

“La città resta pienamente in corsa”, assicura Macciotta. Il disciplinare di gara e gli altri atti amministrativi sarebbero già pronti: manca soltanto il completamento della validazione del progetto da parte della società incaricata, che ha formulato alcune osservazioni alle quali i progettisti stanno lavorando per adeguare gli elaborati alle prescrizioni.

Una volta ottenuto il via libera definitivo, Palazzo Bacaredda potrà quindi procedere con la pubblicazione del bando.

Secondo l’amministrazione, il rinvio non rappresenta dunque una battuta d’arresto, ma uno slittamento tecnico già messo in conto.

Il nuovo calendario resta comunque particolarmente delicato. La pubblicazione della gara rappresenta infatti uno degli snodi decisivi per trasformare il progetto del nuovo stadio in un cantiere e mantenere Cagliari agganciata alla corsa per Euro 2032. Il progetto prevede la demolizione del vecchio Sant’Elia e la realizzazione del nuovo impianto nell’area di Sant’Elia, un intervento atteso da anni e considerato strategico per la città.

Nella ricostruzione dell’iter, l’assessore Macciotta rivendica nuovamente il lavoro svolto dall’amministrazione e dal Consiglio comunale: “In poco più di un anno” è stato sbloccato un percorso che era fermo da circa dieci anni.

Il nuovo appuntamento, dunque, è fissato al 15 settembre. Una data che potrebbe rappresentare il prossimo passaggio decisivo verso la gara e, più in generale, verso la realizzazione del nuovo stadio di Cagliari.