Nei giorni scorsi, caratterizzati nella provincia di Oristano da numerosi incendi, favoriti dalle elevate temperature e dal forte vento, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale è stata impegnata nelle attività di gestione della viabilità in seguito a un vasto incendio sviluppatosi nelle campagne del comune di Cabras.

Il rogo ha interessato numerosi terreni, coinvolgendo anche alcune aziende agricole. In una di queste, ormai circondata dalle fiamme, erano presenti due cani da caccia rinchiusi all’interno di una gabbia.

Considerata l’urgenza della situazione e l’imminente pericolo per la vita degli animali, uno degli agenti ha accompagnato i Vigili del fuoco presenti sul posto fino al fabbricato in cui si trovavano i cani. In un’area completamente invasa dal fumo, un vigile del fuoco e il poliziotto hanno aperto la gabbia, preso in braccio gli animali e li hanno condotti in salvo, sottraendoli alle fiamme.

L’intervento congiunto dei due operatori, svolto in condizioni di estrema difficoltà e rischio a causa del denso fumo e del rapido avanzare dell’incendio, si è rivelato determinante per salvare la vita dei due cani.