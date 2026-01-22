Cagliari, studentesse del Foiso Fois prese di mira da un uomo che staziona nel Parco Martiri delle Foibe: insulti e attenzioni non gradite, “ha lanciato verso di noi anche un petardo mentre camminavamo per entrare a scuola e ci siamo spaventate”. Le ragazze hanno segnalato la situazione ai docenti.

Staziona nelle panchine malandate della piazzetta che precede il liceo artistico e, anche questa mattina, un uomo ha mostrato attenzioni verso di loro.

“Abbiamo paura” hanno espresso ad alcuni insegnanti che, dopo l’ingresso a scuola, hanno documentato lo stato dello spiazzo.

Oltre al pericolo concreto di scivolare tra gli scarti prodotti dalle piante o incombere in qualche arredo urbano oramai divelto, sono presenti buste e borsoni che fanno parte del corredo di chi casa non ha e dorme ogni notte sotto le stelle o in qualche rifugio di fortuna.

Non solo: anche escrementi sopra una panchina accentuano la percezione di degrado che avvolge il passaggio che studenti e docenti ogni giorno devono calpestare. “Gli studenti stazionano prima dell’ingresso a scuola nella piazza, non è uno spettacolo decente per residenti, avventori e per la scuola” spiega un cittadino.

La vicenda verrà formalmente inoltrata alle forze dell’ordine.