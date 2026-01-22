Edoardo Tocco, Capogruppo di Forza Italia al Comune di Cagliari e Vicecoordinatore Regionale del partito: “L’uragano Harry ha lasciato dietro di sé devastazione e paura, colpendo duramente il nostro territorio e tante attività che rappresentano il cuore pulsante della nostra economia e della nostra comunità: chioschi, stabilimenti balneari, esercizi commerciali. A tutte le persone e alle famiglie oggi in difficoltà esprimo la mia più sincera vicinanza e solidarietà.

Nessuno deve sentirsi solo di fronte a questa tragedia”.

Un appello per collaborare, tutti insieme: “Stato, Regione e Comuni devono lavorare insieme per predisporre un piano straordinario di rinascita, con contributi e misure concrete per la ricostruzione e il rilancio delle attività distrutte.Forza Italia sarà al fianco di chi oggi chiede solo la possibilità di rialzarsi e ricominciare. L’obiettivo deve essere comune e unanime: restituire speranza e futuro alla nostra comunità”.