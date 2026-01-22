Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Guspini, con il supporto specialistico dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari e in collaborazione con il personale della Polizia Locale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico e alla tutela delle fasce più deboli della popolazione.

L’attività ispettiva, che ha interessato complessivamente quattro esercizi commerciali e portato all’identificazione di una ventina di persone, ha consentito di accertare gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro all’interno di un bar del centro cittadino.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno contestato al titolare dell’esercizio, un commerciante 67enne del posto, l’omessa redazione e adozione del Documento di Valutazione dei Rischi, adempimento fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli avventori.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, nei confronti dell’uomo è stata comminata una sanzione amministrativa pari a oltre 2.200 euro. Contestualmente, è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale, provvedimento che resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di legalità e sicurezza previste dalla normativa vigente.