Cagliari, sprint finale per il mega centro commerciale di Pirri: c’è anche il parcheggio a 2 piani

I lavori potrebbero partire già a giugno. La conferenza di servizi è stata fissata per gli ultimi giorni di maggio. Ma dopo il via libera della Regione sembra spianata la strada all’ingrandimento del centro commerciale Marconi di Pirri che diventerà il più grande della Sardegna.

Decisivo l’ok della giunta regionale, arrivato qualche giorno fa, alla variante delle norme di attuazione del Pai (piano di assetto idrogeologico) dopo la realizzazione dell’intervento di mitigazione denominato “Opere necessarie per la riduzione del rischio idraulico per l’area compresa tra via Ampere e il parcheggio del centro commerciale Marconi Pirri” che dovrebbe aver messo al riparo l’area dai rischi di alluvione.

Il via libera ha consentito al colosso Auchan e alla società Gallerie Commerciali srl di presentare al Comune di Cagliari, per il via libera definitivo, il progetto per l’intervento edilizio di ampliamento (consentito grazie al piano casa) del centro commerciale di via Dolianova. Prevista la riorganizzazione funzionale delle gallerie commerciali sui 3 piani e la modifica del parcheggio davanti all’edificio “lato sud” per la formazione di parcheggio a due piani.