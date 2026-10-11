Nuova rissa tra stranieri nel centro della città, venerdì notte, tra piazza del Carmine e via Crispi, alcuni uomini si sono scontrati violentemente: “È stata usata una bomboletta spray al peperoncino, uno di loro è scappato in via Roma in mezzo alle auto” racconta un testimone a Casteddu Online.

Un altro episodio di violenza due sere fa intorno alle 23, davanti agli occhi esasperati di chi lavora vicino alla piazza si è consumata l’ennesima rissa che poteva finire in tragedia: un uomo, infatti, accecato dallo spray, si è messo a correre in via Roma tra le auto rischiando di essere travolto.

“Sono stanco” spiega un imprenditore a Casteddu Online, “sono esausto di questa situazione: c’è una donna con il suo gruppo, ci sono gli stranieri che rubano e molestano le ragazze. Tutti quelli che sono qui in centro sono problematici ed è come se gli fosse permesso di fare tutto ciò che vogliono”.

“Non è normale che io debba avere una guardia per tutelare i miei clienti e i miei dipendenti, viviamo questa triste realtà tutti i giorni”.

Un ennesimo appello, insomma, che giunge dal cuore di Cagliari, da quella zona i cui confini sono rossi perché ritenuta “pericolosa” e che necessita di maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine che, ogni giorno, presidiano e tentano di arginare le situazioni più pericolose messe in azione da gruppi di uomini violenti, litigiosi che stazionano da tempo nel centro storico della città del sole.