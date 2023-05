È morto dopo essere precipitato dal quarto piano della stanza nella quale stava alloggiando con un’altra persona, un sindaco polacco di 44 anni. Il dramma si è consumato all’hotel Due Colonne di Cagliari, in via Sardegna. Il politico aveva in agenda alcuni incontri istituzionali. I soccorsi del 118 si sono rivelati inutili.

Sul posto è intervenuta anche la polizia per svolgere tutti gli accertamenti del caso.