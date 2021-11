Cagliari, piove e Pirri finisce sott’acqua: un lago tra piazza Italia e via Toti -VIDEO

Piove e la zona tra via Italia, piazza Italia e via Toti diventa un immenso lago. Anche oggi il temporale ha mandato Pirri sott’acqua. Il video denuncia del consigliere della Municipalità di via Villasanta Daniele Melis documenta i disagi e i pericolo per gli abitanti della zona. Pirri ancora un fiume.

“Due anni e mezzo, niente si muove sui lavori da parte del comune di Cagliari”, attacca Fabrizio Marcello, capogruppo Pd, “eppure nel 2016 sono stati approvati i progetti esecutivi per 30 milioni di euro per la mitigazione rischio idrogeologico di Pirri”.