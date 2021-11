In Sardegna è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 554 “Cagliaritana” a Selargius, in provincia di Cagliari, per un allagamento dovuto alle forti piogge. La strada è chiusa tra i km 2.9 e 3.6 e il traffico è deviato sulla strada statale “131 dir”.

Sul posto sono presenti Polizia stradale e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.

Video di Davide Loi