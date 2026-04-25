Anni di sacrifici divisa tra famiglia e lavoro sono ripagati. È la storia di Ornella, madre e nonna laureata all’Università di Cagliari, che ha raccontato la sua storia. Un titolo in laurea in Scienze della pubblica amministrazione raggiunto con fatica, dedizione ed estrema determinazione, derivante anche dal tesoro più prezioso: le nipotine Matilde e Celeste, che hanno dato alla loro nonna l’ambita coroncina d’alloro.

“Dopo un percorso non facile di studente madre, tre figli, lavoro e nonna di due meravigliose nipotine Matilde e Celeste un sogno che si realizza grazie a Unica”, racconta Ornella. “Un percorso che mi ha dato tanta consapevolezza ed arricchimento nel lavoro. In più essere incoronata dalla mia nipotina Matilde ha reso ancora più importante questo giorno. Grazie Unica!”

“Congratulazioni per questo traguardo straordinario! Riuscire a completare il percorso universitario con la dedizione che richiede lo studio, e contemporaneamente ricoprire il ruolo così prezioso di nonna, è la prova che il talento e la voglia di imparare non hanno età!”