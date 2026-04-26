Nel corso della serata e buona parte della notte i carabinieri di Sanluri, unitamente alle Stazioni di Furtei, Lunamatrona e del Nucleo Operativo e Radiomobile, sono stati impegnati un articolato servizio di controllo del territorio lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati limitrofi. L’operazione, finalizzata a prevenire la criminalità diffusa e a garantire la sicurezza stradale, ha consentito di controllare oltre 60 persone e una trentina di autoveicoli. Nell’occasione dei controlli, 2 giovani rispettivamente di 20 e 23 anni, sono stati sorpresi alla guida delle rispettive auto con un tasso alcolemico superiore al consentito che ha determinato, per entrambi, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ed il conseguente ritiro della patente di guida.