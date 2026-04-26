Attimo di terrore la notte scorsa alla Casa Bianca quando alle 2 e 30 ora italiano un uomo armato è entrato durante l’annuale cena dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hilton Hotel dì Washington. Improvvisamente sono stati avvertiti degli spari fuori dalla sala e prontamente le forze di sicurezza hanno bloccato tutti gli ingressi, mettendo al sicuro il Presidente Trump e sua moglie Melania.

“Si tratta di un giovane che viene dalla California, ha 31 anni, ma è malato. Una persona molto malata”, avrebbe spiegato poi Trump. Il soggetto fermato è Cole Tomas Allen e stando a quanto emerso aveva con sè diverse armi. Durante l’intervento della forze di sicurezza un agente è stato ferito ma fortunatamente sta bene: “il giubbotto antiproiettile ha fatto il suo lavoro”, ha spiegato il Trump.

Come riporta Cbs News il sospettato Cole Tomas Allen avrebbe dichiarato alle forze dell’ordine che la sua intenzione era sparare ai funzionari dell’amministrazione Trump. Resta da ricostruire come l’attentatore abbia avuto accesso all’evento, uno dei più attesi e importanti dell’anno del governo USA con presenti più di 2600 persone.

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