Nel corso della serata, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias, unitamente ai colleghi delle Stazioni di Uta e Vallermosa, sono intervenuti nella periferia di Uta per una lite tra tre uomini, rispettivamente tra i 45 e i 50 anni già, noti alle forze di polizia e tutti residenti nell’hinterland cagliaritano. Tutti sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di rissa aggravata e uno solo di loro anche di tentato omicidio, in quanto avrebbe sparato con un fucile subacqueo in direzione di un 50enne risultato poi estraneo ai fatti. Il malcapitato è rimasto fortunatamente ferito solo ad un braccio, riportando lesioni non gravi. I militari sono riusciti con fatica a riportare la calma e separare i contendenti, due dei quali, sono stati trovati in possesso ciascuno di un coltello. I fermati sono stati medicati dai sanitari del 118 intervenuti e hanno riportato tutti lesioni non gravi. Accompagnati in caserma, sono stati dichiarati in stato di arresto e trasferiti presso la casa circondariale di Uta.