I carabinieri della Compagni di Carbonia hanno dato esecuzione ieri ad un’ordinanza di carcerazione per l’espiazione di una pena detentiva, emessa dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un 33enne del luogo, disoccupato e già noto alle forze di polizia.
L’uomo dovrà espiare una pena detentiva di quasi 2 anni di reclusione per una condanna relativa a reati contro il patrimonio, rapina e furti, commessi nell’hinterland cagliaritano tra il 2017 ed il 2021. Dopo essere stato informato del provvedimento, l’arrestato è stato trasferito presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.