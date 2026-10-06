Immagini che parlano da sole quelle di M.F. che attraverso Casteddu Online lancia un appello alle istituzioni: “Vorrei portare all’attenzione della vostra Redazione e, soprattutto, del Sindaco di Cagliari Massimo Zedda e dell’Amministrazione comunale, una situazione di evidente degrado che interessa Piazza Matteotti di Cagliari, nello spazio antistante il Palazzo dell’ARST, precisamente lungo il tratto compreso tra il marciapiede e la rete che delimita il cantiere dei lavori per la metropolitana.

Le immagini che allego documentano una quantità molto importante di rifiuti e sporcizia accumulati nell’area. Non si tratta di qualche rifiuto occasionale, ma di una situazione che restituisce l’immagine di uno spazio pubblico lasciato in condizioni di forte trascuratezza.

Mi rivolgo direttamente al Sindaco Massimo Zedda: è possibile che uno dei punti più centrali e frequentati di Cagliari, attraversato quotidianamente da residenti, lavoratori, studenti e turisti, possa essere mantenuto in queste condizioni?

Piazza Matteotti è uno dei principali punti di accesso alla città e uno dei primi luoghi che molti visitatori incontrano arrivando a Cagliari. Proprio per questo dovrebbe rappresentare un biglietto da visita decoroso e non un luogo caratterizzato da rifiuti, sporcizia e degrado.

La situazione si inserisce, inoltre, in un problema più ampio che riguarda diverse zone del centro cittadino, dove è frequente la presenza di persone senza fissa dimora o che bivaccano per strada, talvolta in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol. In alcune circostanze si verificano anche episodi di abbandono di rifiuti e l’utilizzo di angoli delle strade, marciapiedi o spazi tra le automobili per espletare i propri bisogni fisiologici.

Il problema non è la nazionalità delle persone coinvolte, ma le condizioni di degrado e le conseguenze che determinati comportamenti producono sul decoro urbano, sull’igiene e sulla vivibilità della città. È una questione che richiede evidentemente un intervento coordinato, che tenga insieme pulizia, controllo del territorio e attenzione alle situazioni di marginalità sociale.

Per questo motivo si chiede pubblicamente al Sindaco Massimo Zedda e al Comune di Cagliari di intervenire al più presto, disponendo un sopralluogo nella zona di Piazza Matteotti e provvedendo alla pulizia e al ripristino del decoro dell’area”.

Non solo piazza Matteotti, però, “si chiede inoltre che venga prestata maggiore attenzione alla situazione complessiva del centro cittadino, perché la sensazione di molti cittadini è che il problema della sporcizia e del degrado non sia limitato a questo singolo punto.

Le fotografie allegate consentono di verificare direttamente la situazione descritta”.