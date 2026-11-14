Una nuova piazza che, secondo Alessandra Zedda, rischia di trasformarsi in un intervento poco utile per il quartiere. La consigliera di opposizione interviene con un video pubblicato su Instagram, mostrando i lavori in corso in piazza Giovanni, nelle vicinanze del Teatro Lirico di Cagliari.

Nel filmato Zedda indica l’area interessata dai lavori, tra l’edicola e la chiesa, e critica soprattutto la riorganizzazione degli spazi e la riduzione della carreggiata. «Ci troviamo improvvisamente una nuova piazza di terra e cemento. Ma io mi chiedo: a chi serve questo progetto?», osserva.

Tra le principali contestazioni c’è quella relativa ai parcheggi, che secondo la consigliera sarebbero venuti meno con la nuova sistemazione. «Non ci sono più i parcheggi, c’è semplicemente una corsia completamente ristretta», afferma, evidenziando anche le conseguenze sulla possibilità di fermarsi e sostare nella zona.

Zedda punta poi l’attenzione sulla scelta dei materiali e sulla sistemazione dell’area, chiedendosi quale sia l’utilità concreta dell’intervento. «Se piove viene il fango. A cosa è utile questa piazza? Nuovo cemento, nuova terra. A chi serve questo nuovo progetto?», conclude.

Un intervento che riaccende il confronto sulle trasformazioni urbane nella zona del Teatro Lirico e sulla necessità di conciliare nuovi spazi pubblici, viabilità e disponibilità di parcheggi.