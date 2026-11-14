Dopo una vita interamente dedicata alla famiglia, è mancata all’affetto dei suoi cari
RITA LOI
Ved. Murtas
Addolorati ne danno il triste annuncio i figli Paola, Peppino con Rossana e Valentina con Luca, i nipoti, i pronipoti e Amelie.
I funerali avranno luogo il giorno 17 c.m. nella Cappella del Cimitero di San Michele, ove alle ore 10,45 sarà celebrata la Santa Messa corpore praesenti.
Cagliari,14 Novembre 2026
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