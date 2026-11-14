Un episodio surreale di violenza avvenuto qualche giorno fa nel quartiere Tufello a Roma. Come riporta Il Messaggero, una donna di 50 anni avrebbe massacrato di botte il marito suo coetaneo con uno scaldino alla testa e al volto. Il motivo? Una discussione per i piatti non lavati nel lavello. Lite poi velocemente degenerata fino alla brutale aggressione. A dare l’allarme i vicini della coppia, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno fermato la donna, che continuava a inveire sul marito.

L’uomo, ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma con una prognosi di 60 giorni, ha riportato la frattura del setto nasale e di uno zigomo e lividi su tutto il corpo.

La donna è stata arrestata per tentato omicidio.