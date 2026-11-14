Le ragazze della B di Basket del Su Planu sono tornate in campo questa sera. Un difficile prova di ritorno alla normalità dopo la scomparsa di Tore Serra, fondatore della società, adorato allenatore e presidente FIP Sardegna, strappato improvvisamente alla vita a 71 anni da un aneurisma addominale. Un fallo tecnico che l’ha buttato fuori dal campo, per citare don Pelgreffi e la sua omelia: l’ultimissimo fischio per una persona che ha lasciato un segno indelebile in chi l’ha conosciuto e vissuto.

È la prima partita per la società dopo il lutto: e non può essere un caso che in campo siano scese proprio le sue amatissime ragazze capitanate dall’allenatrice Manuela Peretti: “Palla alle femmine”, diceva Tore entrando in palestra. Né può essere un caso che domenica scorsa la terribile notizia della sua scomparsa sia arrivata su questo stesso campo. Le ragazze, ancora profondamente scosse essendo legatissime a Tore Serra, giocano con il lutto, un nastro nero sulla divisa. Prima del fischio d’inizio, un minuto di emozionatissimo ed emozionante silenzio, come disposto dalla FIP per tutte le gare della settimana.